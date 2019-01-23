Жертвами беспорядков в Венесуэле стали шесть человек

https://news.ru/storage/news/be77231d80fc5f4d16306a4400508a1c/7c9ee64f-671f-4708-b842-3152e3730ce4_850.jpg Rayner Pena/dpa/Global Look Press

По меньшей мере шесть человек, в том числе 16-летний подросток, стали жертвами беспорядков в Венесуэле. Ещё как минимум 16 пострадавших госпитализированы.

Ожесточённые столкновения вспыхнули между сторонниками действующего президента страны Николаса Мадуро и оппозиционера Хуана Гуайдо, который провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. На улицы Каракаса вышли тысячи демонстрантов, пишет газета The Telegraph. Национальная гвардия Венесуэлы применяет против участников беспорядков водомёты, резиновые пули и слезоточивый газ.

Как писал News.ru, массовые протесты против Мадуро начались по всей стране, после того как лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы и принёс присягу. Помимо США его кандидатуру признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика.