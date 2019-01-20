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Жертв удара коалиции по сирийской деревне стало больше

Maciej Moskwa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Число жертв авиаудара международной коалиции во гласе с США по сирийской деревне Багуз в провинции Дейр-эз-Зор превысило 30 человек. Об этом сообщили местные источники.

«Число погибших в результате авиаудара международной коалиции возросло до 31 человека, десятки ранены. Все они — мирные жители, члены трех семей», — приводит данные своего собеседника сирийская проправительственная газета al-Watan.

Мирные жители попали под авиаудар в момент бегства от боевиков запрещённой в России террористической группировки ИГ.

Как писал News.ru, изначально сообщалось, что жертвами удара стали около 20 гражданских лиц. 19 января Дамаск обратился в ООН из-за очередных авианалётов коалиции.


#сирия #жертвы #коалиция #авиаудары
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