Жертв удара коалиции по сирийской деревне стало больше

https://news.ru/storage/news/8c0e7c88191bd80f934a70aa86e13a01/e7e8eca3-20d5-4ae1-9662-05ef57c369be_850.jpg Maciej Moskwa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Число жертв авиаудара международной коалиции во гласе с США по сирийской деревне Багуз в провинции Дейр-эз-Зор превысило 30 человек. Об этом сообщили местные источники.

«Число погибших в результате авиаудара международной коалиции возросло до 31 человека, десятки ранены. Все они — мирные жители, члены трех семей», — приводит данные своего собеседника сирийская проправительственная газета al-Watan.

Мирные жители попали под авиаудар в момент бегства от боевиков запрещённой в России террористической группировки ИГ.

Как писал News.ru, изначально сообщалось, что жертвами удара стали около 20 гражданских лиц. 19 января Дамаск обратился в ООН из-за очередных авианалётов коалиции.