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Женщины с голой грудью встали перед полицией в Париже

Julien MattiaLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Пять полуобнажённых женщин молча выстроились перед полицейским кордоном на Елисейских полях в Париже. Они были одеты в костюм «Марианны» — символа Французской республики.

На девушках были красные одеяния и капюшоны, напоминающие фригийский колпак, с кокардами в цветах французского триколора. Акционистки стояли молча около получаса, правоохранители им не мешали, сообщает Le Parisien.

Несмотря на то, что акция напоминает Femen, пишет издание, по некоторым данным её организовала Дебора де Робертис, которая уже устраивала обнажённые перформансы в нескольких французских музеях.

Акция полуобнажённых женщин прошла на фоне протестов «жёлтых жилетов». 15 декабря тысячи демонстрантов вышли на главные улицы французской столицы, правоохранители разгоняли их слезоточивым газом.

По данным префектуры полиции, число задержанных в Париже по меньшей мере составляет 59 человек, писал News.ru


#Франция #Париж
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