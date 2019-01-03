Протесты против прав женщин парализовали юг Индии

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Протесты против равных прав женщин и мужчин парализовали юг Индии. Столкновения между демонстрантами и полицией продолжаются второй день, сотни человек были арестованы. Из-за беспорядков закрыты магазины и небольшие предприятия. Движение большинства автобусных маршрутов было приостановлено, и даже таксисты отказываются выезжать на заказы, поскольку бояться подвергнуться нападению.

Сложная обстановка в южном индийском штате Керала сложилась после того, как жительницы Индии решили добиваться равноправия, а местные консерваторы выступили резко против.

Камнем преткновения стал вопрос посещения женщинами храма бога Айяппана в Сабаримале. Ранее представительницам прекрасного пола, которые находились в «детородном возрасте» (от 10 до 50 лет) было запрещено заходить на территорию храма. Однако в сентябре 2018 года Верховный суд Индии постановил отменить этот запрет.

Несмотря на решение суда, женщинам до января так и не удавалось пройти в храм. Желающих посетить святое место девушек закидывали камнями и палками несогласные.

В первый день нового года сотни женщин решительно выступили против дискриминации. Жительницы Индии, включая политических деятельниц и известных актрис, создали живую стену протяжённостью в 620 километров. В акции приняли участие несколько миллионов женщин.

Второго января двум женщинам под охраной полиции впервые удалось пройти на территорию «запретного» храма. После этого консервативно настроенные индусы начали нападать на сотрудников полиции, пострадали несколько стражей правопорядка. Было арестовано более 600 человек, рассказал генеральный инспектор полиции Виджи Сахаре в беседе с Reuters.

По его словам, третьего января протесты продолжаются. Консерваторы оккупировали главный проспект города Кочи, чтобы устроить сидячую акцию протеста. По данным полиции, мирный протест может легко перерасти в агрессивный, если демонстранты начнут снова блокировать дороги и забрасывать полицию камнями. В таком случае, предупредил Сахаре, правоохранители будут применять слезоточивый газ и водомёты.

Ранее News.ru сообщал, что новый год не положил конец протестам во Франции. Протестующие против политики президента Эммануэля Макрона французы готовы к продолжению демонстраций.