https://static.news.ru/photo/1d0eeac0-a4da-11e9-bbe3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: White House/Global Look Press

Интернет-пользователи затравили американку Кэрол Феннер из-за необычного родимого пятна её дочери Луны.

Чёрное пятно, покрывающее большую часть лица ребёнка, сначала приняли за рак кожи. Но позже врачи выяснили, что это меланоцитарный невус (редкая разновидность родимого пятна).

Новоиспечённая мать решила поделиться историей о своей дочери в соцсетях, рассчитывая на поддержку. Однако она получила огромное количество оскорбительных комментариев.

Думаю, что люди в шоке, когда видят её. Я бы тоже удивилась, — рассказала американка в интервью Metro .

Позже в Интернете появился флешмоб в поддержку девочки. Люди разрисовывали лица чёрной краской, чтобы выразить свою солидарность.

Как писал News.ru, руководитель рабочей группы по диагностике и лечению меланомы кожи головы и шеи Национального медицинского центра радиологии Минздрава Андрей Поляков рассказал, что для снижения риска злокачественной опухоли кожи необходимо соблюдать режим нахождения на солнце. Особенно важным это становится с наступлением лета, когда ультрафиолетовое излучение может стать опасным.