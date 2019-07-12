Новоиспечённая мать решила поделиться историей о своей дочери в соцсетях, рассчитывая на поддержку. Однако она получила огромное количество оскорбительных комментариев.
Думаю, что люди в шоке, когда видят её. Я бы тоже удивилась, — рассказала американка в интервью Metro.
Позже в Интернете появился флешмоб в поддержку девочки. Люди разрисовывали лица чёрной краской, чтобы выразить свою солидарность.
Как писал News.ru, руководитель рабочей группы по диагностике и лечению меланомы кожи головы и шеи Национального медицинского центра радиологии Минздрава Андрей Поляков рассказал, что для снижения риска злокачественной опухоли кожи необходимо соблюдать режим нахождения на солнце. Особенно важным это становится с наступлением лета, когда ультрафиолетовое излучение может стать опасным.