Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Женщины в Саудовской Аравии могут теперь получать загранпаспорт для самостоятельного выезда за границу. Также по новому закону они могут быть опекунами для несовершеннолетних детей.

Об этом говорится в новом законе королевства, согласно которому женщина в возрасте от 21 года может самостоятельно получать паспорт «без разрешения опекуна». До этого женщинам было необходимо получать разрешения опекунов мужского пола для поездки за границу, пишет издание «Оказ». При этом опекуном мог быть муж, отец или брат женщины.

Новые поправки в закон также разрешают женщине быть опекуном несовершеннолетних детей и регистрировать младенцев в госорганах.

Ранее News.ru сообщал, что Саудовская Аравия намерена вернуть назад всех иммигрантов, кто покинул королевство из-за несогласия с политической линией правящего дома. Сейчас руководство страны обдумывает меры по привлечению диссидентов домой. Исследования, проведённые специально для высших эшелонов саудовской власти, говорят о необходимости смягчения позиции в отношении тех, кто бежал из страны. Эр-Рияд, похоже, созрел для таких перемен: его пугает растущая политическая сила оппозиционеров.

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