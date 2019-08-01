https://static.news.ru/photo/84144066-b4b7-11e9-b4f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Женщины в Саудовской Аравии могут теперь получать загранпаспорт для самостоятельного выезда за границу. Также по новому закону они могут быть опекунами для несовершеннолетних детей.

Об этом говорится в новом законе королевства, согласно которому женщина в возрасте от 21 года может самостоятельно получать паспорт «без разрешения опекуна». До этого женщинам было необходимо получать разрешения опекунов мужского пола для поездки за границу, пишет издание «Оказ» . При этом опекуном мог быть муж, отец или брат женщины.

Новые поправки в закон также разрешают женщине быть опекуном несовершеннолетних детей и регистрировать младенцев в госорганах.

Ранее News.ru сообщал, что Саудовская Аравия намерена вернуть назад всех иммигрантов, кто покинул королевство из-за несогласия с политической линией правящего дома. Сейчас руководство страны обдумывает меры по привлечению диссидентов домой. Исследования, проведённые специально для высших эшелонов саудовской власти, говорят о необходимости смягчения позиции в отношении тех, кто бежал из страны. Эр-Рияд, похоже, созрел для таких перемен: его пугает растущая политическая сила оппозиционеров.