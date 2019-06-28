https://static.news.ru/photo/9f90ff30-9b4b-11e9-9441-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sun Sentinel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Небольшая рана на ноге, полученная на пляже, стала фатальной для одной из жительниц американского штата Флорида.

Как сообщает местный портал Fox13, трагический инцидент получил своё начало во время посещения женщиной одного из пляжей на карибском побережье Флориды.

Сначала она не придала ссадине значения. Она появилась от того, что она наступила на острый предмет на песке.

По словам сына погибшей, несколько дней спустя его мать пожаловалась врачам на кровоточащую ранку на ноге. Врачи сделали пациентке прививку от столбняка и выписали антибиотики, однако затем женщина была обнаружена в своём доме без сознания.

В итоге она перенесла в течение недели два инсульта и сепсис и скончалась от заражения крови, в которую попала инфекция. Медики не смогли спасти женщину.

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