Совет министров Испании одобрил присвоение звания генерала вооружённых сил Патрисии Ортеге Гарсии. Это первый случай в истории ВС, когда женщине присваивают такое высокое звание.
<…> у нас была хорошая новость иметь возможность назначить первую женщину, которая продвигается по службе генерала испанских ВС, — сказала исполняющая обязанности министра образования и профессиональной подготовки, официального представителя кабмина Исабель Селаа.
Ортега Гарсия стала генералом спустя 30 лет. Именно 30 лет назад армия королевства начала принимать в свои ряды женщин.
Сейчас более 15 тысяч женщин служат в ВС Испании, что составляет 12,5% от общего числа служащих.
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