https://static.news.ru/photo/25190fce-a4a4-11e9-b633-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Diario_16/Twitter

Совет министров Испании одобрил присвоение звания генерала вооружённых сил Патрисии Ортеге Гарсии. Это первый случай в истории ВС, когда женщине присваивают такое высокое звание.

<…> у нас была хорошая новость иметь возможность назначить первую женщину, которая продвигается по службе генерала испанских ВС, — сказала исполняющая обязанности министра образования и профессиональной подготовки, официального представителя кабмина Исабель Селаа.

Ортега Гарсия стала генералом спустя 30 лет. Именно 30 лет назад армия королевства начала принимать в свои ряды женщин.

Сейчас более 15 тысяч женщин служат в ВС Испании, что составляет 12,5% от общего числа служащих.

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