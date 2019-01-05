USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,868.60 $
МОСКВА-6°C17:37
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Женщина в коме родила в США

Jochen Sand/moodboard/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Расследование возможного изнасилования начала полиция города Феникс в Соединённых Штатах. Женщина забеременела и родила малыша, будучи в состоянии комы.

Пациентка попала в медицинское учреждение около 10 лет назад, сообщает Arizona's Family. Персонал клиники не имел информации о беременности девушки до начала родов.

Ребёнок родился 29 декабря, и он совершенно здоров.

В больнице Hacienda, в которой произошёл инцидент, изменили правила работы персонала. Теперь медики-мужчины могут подходить к пациенткам только в том случае, если их сопровождает женщина.

Ранее News.ru сообщал, что полиция Санкт-Петербурга задержала медицинского работника, подозреваемого в сексуальных преступлениях. По данным оперативников, мужчина надругался над тремя пациентками.


#сша #кома #изнасилование #БОЛЬНИЦА
самое читаемое
мнение
Почему мэр так спешно уволил директора ЦПКиО им. Горького
Карьера Люльчук рухнула вместе с мостом
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале


читайте также
происшествия 11:57, 19 декабря 2018
Участковый изнасиловал женщину в отделе полиции Иркутска
в мире 06:40, 22 ноября 2018
Пастор осуждён за изнасилования прихожанок в Южной Корее
происшествия 16:37, 21 августа 2017
Надругавшийся над детьми московский массажист получил 13 лет колонии
Такой приговор по громкому делу огласил Симоновский суд Москвы
Лента новостей
в мире 17:35
Полиция ответила газом на провокацию «жёлтых жилетов»
в мире 17:32
Король Иордании отреагировал на взрыв в Магнитогорске
происшествия 17:24
Таксист начал стрелять в избивших его пассажиров в Москве
общество 17:22
Верника оштрафовали за езду по пешеходной улице
общество 17:07
Магнитогорцы просят Путина снести обрушившийся дом
Другие новости
в мире 17:35
Полиция ответила газом на провокацию «жёлтых жилетов»
в мире 17:32
Король Иордании отреагировал на взрыв в Магнитогорске
в мире 17:03
Тимошенко назвала автокефалию стимулом к единству Украины
в мире 16:59
Шахтёры «Селидовугля» на Украине продолжают голодать
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top