Женщина в коме родила в США

https://news.ru/storage/news/3f75fa81202eab0e2ac37869779e0d28/51f03ab5-3065-4548-951f-7b8ed38956b0_850.jpg Jochen Sand/moodboard/Global Look Press

Расследование возможного изнасилования начала полиция города Феникс в Соединённых Штатах. Женщина забеременела и родила малыша, будучи в состоянии комы.

Пациентка попала в медицинское учреждение около 10 лет назад, сообщает Arizona's Family. Персонал клиники не имел информации о беременности девушки до начала родов.

Ребёнок родился 29 декабря, и он совершенно здоров.

В больнице Hacienda, в которой произошёл инцидент, изменили правила работы персонала. Теперь медики-мужчины могут подходить к пациенткам только в том случае, если их сопровождает женщина.

Ранее News.ru сообщал, что полиция Санкт-Петербурга задержала медицинского работника, подозреваемого в сексуальных преступлениях. По данным оперативников, мужчина надругался над тремя пациентками.