Женщина в коме родила в США

Расследование возможного изнасилования начала полиция города Феникс в Соединённых Штатах. Женщина забеременела и родила малыша, будучи в состоянии комы.
Пациентка попала в медицинское учреждение около 10 лет назад, сообщает Arizona's Family. Персонал клиники не имел информации о беременности девушки до начала родов.
Ребёнок родился 29 декабря, и он совершенно здоров.
В больнице Hacienda, в которой произошёл инцидент, изменили правила работы персонала. Теперь медики-мужчины могут подходить к пациенткам только в том случае, если их сопровождает женщина.
Ранее News.ru сообщал, что полиция Санкт-Петербурга задержала медицинского работника, подозреваемого в сексуальных преступлениях. По данным оперативников, мужчина надругался над тремя пациентками.