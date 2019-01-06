Женившийся на россиянке король Малайзии отрёкся от престола

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Мухаммад V

Король Малайзии Мухаммад V отрёкся от престола после двух с лишним лет правления. Причины такого решения представители монарха раскрывать отказываются.

«Его Величество направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами», — цитирует сообщение дворца ТАСС.

В ноябре 2018 года Мухаммад V женился на россиянке Оксане Воеводиной — победительнице конкурса Мисс Москва — 2015. Церемония бракосочетания прошла в концертном зале Barvikha Concert Hall в Москве.

Оксана Воеводина/vk.com Оксана Воеводина

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