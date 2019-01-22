Жене премьер-министра Японии подарили улитку из Сколково

https://news.ru/storage/news/b44fe0e73c741bbe6c693e02051d7579/645761ce-9f1f-419d-8c43-fe0e2c1579bd_850.jpg YOSHIO TSUNODA/AFLO/Global Look Press

Синдзо Абэ с супругой Акиэ

Супруге премьер-министра Японии Акиэ Абэ подарили улитку ахатина в детском технопарке «Кванториум», который находится в Сколково.

Жена японского политика посетила центр «Сколково» вместе с министром просвещения России Ольгой Васильевой. Сотрудники технопарка подарили Абэ «инновационную» улитку, которую выращивали на растении вольфие. Данное растение содержит в себе множество питательных элементов.

Пока Абэ в Кремле будет обсуждать с Путиным мирный договор, его первая леди в компании министра просвещения РФ Васильевой посещает Сколково. Уж кто-кто, а японцы в инновациях понимают. А вот подарили супруге премьера улитку. Хотя, говорят, она как раз инновационная) pic.twitter.com/0KeW3Jbvyj — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 22 января 2019 г.

Госпожа Абэ выделила проект лазерной лаборатории в виртуальной реальности, который создали школьники из Владимира. Подростки просчитали физические эффекты для экспериментов с лазером и перенесли их в «цифровую реальность».

«Используя эту технологию, можно эффективно и безопасно тренироваться в работе со сложным оборудованием. Думаю, это можно широко применять и в других сферах», — подчеркнула Абэ.

Как ранее писал News.ru, премьер-министр Японии Синдзо Абэ прилетел в Россию. Он намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным условия мирного договора. Переговоры начались в представительском кабинете первого корпуса Кремля в узком составе. В крупнейшем японском телевизионном холдинге Fuji TV сообщили, что большинство граждан Японии не верят в успех переговоров с Россией. По мнению 72% населения, премьер-министр Синдзо Абэ не сможет договориться с Российской Федерацией о подписании мирного договора.