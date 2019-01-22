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Жене премьер-министра Японии подарили улитку из Сколково

Синдзо Абэ с супругой Акиэ YOSHIO TSUNODA/AFLO/Global Look Press

Синдзо Абэ с супругой Акиэ

в мире [ версия для печати ]

Супруге премьер-министра Японии Акиэ Абэ подарили улитку ахатина в детском технопарке «Кванториум», который находится в Сколково.

Жена японского политика посетила центр «Сколково» вместе с министром просвещения России Ольгой Васильевой. Сотрудники технопарка подарили Абэ «инновационную» улитку, которую выращивали на растении вольфие. Данное растение содержит в себе множество питательных элементов.

Госпожа Абэ выделила проект лазерной лаборатории в виртуальной реальности, который создали школьники из Владимира. Подростки просчитали физические эффекты для экспериментов с лазером и перенесли их в «цифровую реальность».

«Используя эту технологию, можно эффективно и безопасно тренироваться в работе со сложным оборудованием. Думаю, это можно широко применять и в других сферах», — подчеркнула Абэ. 

Как ранее писал News.ru, премьер-министр Японии Синдзо Абэ прилетел в Россию. Он намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным условия мирного договора. Переговоры начались в представительском кабинете первого корпуса Кремля в узком составе. В крупнейшем японском телевизионном холдинге Fuji TV сообщили, что большинство граждан Японии не верят в успех переговоров с Россией. По мнению 72% населения, премьер-министр Синдзо Абэ не сможет договориться с Российской Федерацией о подписании мирного договора.


#россия #ЯПОНИЯ #сколково
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