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Жене Башара Асада удалили опухоль

Асма Асад mt5/ZUMApress.com/Global Look Press

Асма Асад

в мире [ версия для печати ]

Врачи госпиталя Дамаска успешно прооперировали жену президента Сирии Башара Асада. Ей удалили злокачественную опухоль молочной железы.

"Госпожа Асма Асад шаг за шагом проходит лечение от злокачественной опухоли. Хирургическая операция на молочной железе в военном госпитале Дамаска закончилась успешно", — говорится в Twitter сирийского политика. 

Ранее News.ru писал, что супруга Башара Асада выступила с обращением к народу после известий о найденной у неё злокачественной опухоли. Она отметила, что является частью народа, научившего мир стойкости, силе и противостоянию трудностям, поэтому готова бороться с болезнью. Позже она опубликовала первое фото после курса химиотерапии. 


#башарасад
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