Жене Башара Асада удалили опухоль

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Асма Асад

Врачи госпиталя Дамаска успешно прооперировали жену президента Сирии Башара Асада. Ей удалили злокачественную опухоль молочной железы.

"Госпожа Асма Асад шаг за шагом проходит лечение от злокачественной опухоли. Хирургическая операция на молочной железе в военном госпитале Дамаска закончилась успешно", — говорится в Twitter сирийского политика.

كما بدأتها بقوة وثقة وإيمان.. السيدة #أسماء_الأسد تتابع خطوات علاجها من الورم الخبيث.. وتجري عملية جراحية في الثدي بالمشفى العسكري بـ #دمشق تكللت بالنجاح..



رئاسة الجمهورية العربية السورية تتمنى للسيدة أسماء الشفاء العاجل.. pic.twitter.com/4X4nbqBrW1 — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 27 января 2019 г.

Ранее News.ru писал, что супруга Башара Асада выступила с обращением к народу после известий о найденной у неё злокачественной опухоли. Она отметила, что является частью народа, научившего мир стойкости, силе и противостоянию трудностям, поэтому готова бороться с болезнью. Позже она опубликовала первое фото после курса химиотерапии.