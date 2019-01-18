USD  66.4438 EUR  75.633
GOLD1,285 $   Brent61.50 $ Bitcoin3,629.77 $
МОСКВА1°C16:16
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Жена сожгла мужа из-за пароля от телефона

Сергей Лантюхов/News.ru

в мире [ версия для печати ]

Жительница индонезийской провинции Восточная Ява заживо сожгла своего мужа. Перед этим супружеская пара серьёзно поругалась. Причиной ссоры стало то, что мужчина не захотел назвать благоверной пин-код от своего телефона.

Для чего тот понадобился его жене, история умалчивает. Однако отказ вызвал семейную сцену. Мужчина, который в тот момент чинил крышу, даже спустился для выяснения отношений на землю. К фатальному исходу привела его несдержанность. В какой-то момент он ударил свою благоверную.

Та, не являясь образцом кротости, в долгу не осталась и дала сдачи. В пылу потасовки женщина схватила стоявшую неподалеку канистру с бензином и вылила её содержимое на мужа. Зажигалка тоже оказалась под рукой, и уже через мгновение мужчина превратился в горящий факел.

Горячую — во всех смыслах — ссору заметил случайный свидетель. Он подбежал к паре и помог потушить пострадавшего. Однако тот через два дня умер от полученных ожогов в больнице, сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ.

Теперь женщина — вдова. И под арестом.

Ранее, как сообщал News.ru, сибирячка сожгла двухэтажную гостиницу в отместку экс-начальнику за своё увольнение. Правда, получилось всё случайно. Уничтожить женщина собиралась только припаркованный около здания автомобиль бывшего босса.


#пожары #ИНДОНЕЗИЯ #телефоны
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске

читайте также
общество 19:42, 17 декабря 2018
Коллектор угрожал сжечь женщину кислотой
происшествия 14:14, 21 ноября 2018
Сибирячка сожгла гостиницу в отместку экс-начальнику
в мире 16:17, 27 октября 2018
Пьяный депутат Рады расстрелял и сжёг свою машину
Лента новостей
общество 16:08
Власти восстановят обрушившийся от взрыва дом в Шахтах
спорт 16:03
Боксёр Тищенко сменит весовую категорию
наука 15:59
Морские чудовища «поселились» в музее Калининграда
общество 15:57
Пермяки сдают кровь для выпрыгнувшей из окна девушки
экономика 15:55
Рубль стабилен на фоне начала покупок валюты ЦБ
Другие новости
в мире 15:53
Порошенко: патриарх Кирилл — соучастник убийств в Донбассе
в мире 15:48
«Крёстного отца метамфетамина» казнили в Китае
в мире 15:47
Виновником срыва перемирия в Донбассе назвали Россию
в мире 15:00
Россияне смогут попасть на Украину только по визам
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top