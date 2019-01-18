Жена сожгла мужа из-за пароля от телефона

https://news.ru/storage/news/925ff6d8f81b05ff8fd67d8dcdb81cab/7f5a7a64-b96c-4ba0-ad87-a211a15e0a48_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Жительница индонезийской провинции Восточная Ява заживо сожгла своего мужа. Перед этим супружеская пара серьёзно поругалась. Причиной ссоры стало то, что мужчина не захотел назвать благоверной пин-код от своего телефона.

Для чего тот понадобился его жене, история умалчивает. Однако отказ вызвал семейную сцену. Мужчина, который в тот момент чинил крышу, даже спустился для выяснения отношений на землю. К фатальному исходу привела его несдержанность. В какой-то момент он ударил свою благоверную.

Та, не являясь образцом кротости, в долгу не осталась и дала сдачи. В пылу потасовки женщина схватила стоявшую неподалеку канистру с бензином и вылила её содержимое на мужа. Зажигалка тоже оказалась под рукой, и уже через мгновение мужчина превратился в горящий факел.

Горячую — во всех смыслах — ссору заметил случайный свидетель. Он подбежал к паре и помог потушить пострадавшего. Однако тот через два дня умер от полученных ожогов в больнице, сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ.

Теперь женщина — вдова. И под арестом.

Ранее, как сообщал News.ru, сибирячка сожгла двухэтажную гостиницу в отместку экс-начальнику за своё увольнение. Правда, получилось всё случайно. Уничтожить женщина собиралась только припаркованный около здания автомобиль бывшего босса.