https://static.news.ru/photo/d3c78c70-9a8c-11e9-855a-fa163e074e61_1024.jpg Сандра Руфолс Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нидерландка Сандра Руловс возглавила марш протестующих, который проходит по центральной улице Тбилиси — проспекту Руставели. Участие в нём принимают от 5 до 7 тысяч человек. Митингующие требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии.

Люди движутся в сторону площади Свободы. Они держат в руках флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты с надписью «Уходи!». В акции принимают участие оппозиционные партии, в том числе и Единое национальное движение, возглавляемое Саакашвили. Они мобилизовали на акцию жителей из регионов.

Протесты в стране продолжаются уже десятый день и раньше до них не допускались политики. Ранее беглый президент заявил в соцсетях, что он и его сторонники поддерживают акцию в Тбилиси и готовы присоединиться к ним.

К этому времени митингующие уже добились отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе и освобождения задержанных активистов. Теперь грузины хотят, чтобы глава МВД покинул должность.

20 июня акция протеста перед зданием национального парламента была жёстко разогнана сотрудниками полиции. Против людей применяли слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты. В результате пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Поводом для волнений послужило то, что глава российской делегации Ассамблеи православия, проходившей тогда в Тбилиси, Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера грузинского парламента, обратился к собравшимся на русском языке. Его речь была посвящена независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.

На фоне акций протеста президент РФ Владимир Путин ввёл запрет на полёты в Грузию. В итоге российские туристы, уже запланировавшие отдых, начали менять приобретённые туры на путёвки в Турцию, Армению и на Кипр, писал News.ru.