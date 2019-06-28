Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нидерландка Сандра Руловс возглавила марш протестующих, который проходит по центральной улице Тбилиси — проспекту Руставели. Участие в нём принимают от 5 до 7 тысяч человек. Митингующие требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии.
Люди движутся в сторону площади Свободы. Они держат в руках флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты с надписью «Уходи!». В акции принимают участие оппозиционные партии, в том числе и Единое национальное движение, возглавляемое Саакашвили. Они мобилизовали на акцию жителей из регионов.
Протесты в стране продолжаются уже десятый день и раньше до них не допускались политики. Ранее беглый президент заявил в соцсетях, что он и его сторонники поддерживают акцию в Тбилиси и готовы присоединиться к ним.
К этому времени митингующие уже добились
20 июня акция протеста перед зданием национального парламента была жёстко разогнана сотрудниками полиции. Против людей применяли слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты. В результате пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Поводом для волнений послужило то, что глава российской делегации Ассамблеи православия, проходившей тогда в Тбилиси, Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера грузинского парламента, обратился к собравшимся на русском языке. Его речь была посвящена независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.
На фоне акций протеста президент РФ Владимир Путин ввёл запрет на полёты в Грузию. В итоге российские туристы, уже запланировавшие отдых, начали менять приобретённые туры на путёвки в Турцию, Армению и на Кипр, писал News.ru.