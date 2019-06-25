https://static.news.ru/photo/f7bbec8c-9791-11e9-b365-fa163e074e61_1024.jpg Сандра Руловс Фото: RoelofsSandra/facebook.com

Супруга бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс назвала условие для экономического сотрудничества с Россией.

Если Россия признает наши границы, мы будем идеальными партнёрами, будет дружба на самом высоком уровне, — сказала политик в интервью « Грузия Online ».

Бывшая первая леди подчеркнула, что Грузия является независимой страной и не желает находиться «под влиянием России». Также Руловс выразила надежду, что российские туристы по-прежнему будут приезжать, несмотря на запрет авиасообщения. Политик отметила, что попасть в Тбилиси можно через Ереван, Минск и Киев.

У нашего населения нет негативного подхода к туристам, мы принимаем их очень тепло, если они приезжают как туристы, а не как оккупанты, — сказала Руловс.

Как писал News.ru, мэр Тбилиси Каха Каладзе обратился к россиянам и заверил, что российские туристы могут отдыхать в Грузии, не боясь за свою безопасность.

После антироссийских митингов 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля.