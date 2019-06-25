Супруга бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс назвала условие для экономического сотрудничества с Россией.
Если Россия признает наши границы, мы будем идеальными партнёрами, будет дружба на самом высоком уровне, — сказала политик в интервью «Грузия Online».
Бывшая первая леди подчеркнула, что Грузия является независимой страной и не желает находиться «под влиянием России».Также Руловс выразила надежду, что российские туристы по-прежнему будут приезжать, несмотря на запрет авиасообщения. Политик отметила, что попасть в Тбилиси можно через Ереван, Минск и Киев.
У нашего населения нет негативного подхода к туристам, мы принимаем их очень тепло, если они приезжают как туристы, а не как оккупанты, — сказала Руловс.
Как писал News.ru, мэр Тбилиси Каха Каладзе обратился к россиянам и заверил, что российские туристы могут отдыхать в Грузии, не боясь за свою безопасность.
После антироссийских митингов 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля.