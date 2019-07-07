Супруга бывшего руководителя Интерпола Мэн Хунвэя, обвиняемого в коррупции, Грейс Мэн, подала иск к Интерполу за неспособность обеспечить безопасность её семьи.
Мэн утверждает, что Интерпол оказывал на неё давление во избежание разглашения информации о судебной тяжбе. Представители организации заявили, что процесс является конфиденциальным, но предъявленные обвинения беспочвенны, пишет
Как писал News.ru ранее, Грейс Мэн получила статус беженца во Франции. Она отметила, что подала прошение на получение статуса в ноябре 2018 года. По словам супруги экс-главы Интерпола, с решением французских властей началась её «вторая жизнь».