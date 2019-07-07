https://static.news.ru/photo/0d5011fc-a077-11e9-b728-fa163e074e61_1024.jpg Мэн Хунвэй Фото: Wikimedia Commons

Супруга бывшего руководителя Интерпола Мэн Хунвэя, обвиняемого в коррупции, Грейс Мэн, подала иск к Интерполу за неспособность обеспечить безопасность её семьи.

Мэн утверждает, что Интерпол оказывал на неё давление во избежание разглашения информации о судебной тяжбе. Представители организации заявили, что процесс является конфиденциальным, но предъявленные обвинения беспочвенны, пишет South China Morning Post .

Как писал News.ru ранее, Грейс Мэн получила статус беженца во Франции. Она отметила, что подала прошение на получение статуса в ноябре 2018 года. По словам супруги экс-главы Интерпола, с решением французских властей началась её «вторая жизнь».