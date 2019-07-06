https://static.news.ru/photo/762b4b86-9fe8-11e9-9303-fa163e074e61_1024.jpg Хайя бинт аль-Хусейн Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Журналисты назвали новую причину побега жены дубайского шейха. Супруга влиятельного политика могла изменять мужу с телохранителем, поэтому скрылась, опасаясь мести или физической расправы.

Как пишет издание Starhit со ссылкой на западные СМИ, эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум стал с недоверием относиться к общению жены Хайи бинт аль-Хусейн с их телохранителем — бывшим офицером британской армии.

Ты предатель, ты предала самое дорогое. Твоя тайна раскрыта, — написал муж в Instagram.

Ранее News.ru сообщал, что на побег Хайя решилась, когда узнала обо всех издевательствах, которым подверглась дочь шейха. В 2018 году девушка сбежала от отца в США и пыталась начать новую жизнь. Однако спустя небольшое количество времени была поймана и отправлена в тюрьму. Всё это время шейх Мохаммед уверял Хайю, что Латифа стала жертвой обмана. Когда же вскрылась настоящая причина побега девушки, Хайя испугалась за себя и своих детей и решилась во что бы то ни стало покинуть страну.

Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум и принцесса Хайя поженились в 2004 году. Все 15 лет совместной жизни они выглядели образцовой парой. Они вместе посещали скачки в Аскоте и Эпсоме. С шейхом её связывает любовь к лошадям.