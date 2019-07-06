Журналисты назвали новую причину побега жены дубайского шейха. Супруга влиятельного политика могла изменять мужу с телохранителем, поэтому скрылась, опасаясь мести или физической расправы.
Как пишет издание
Ты предатель, ты предала самое дорогое. Твоя тайна раскрыта, — написал муж в Instagram.
Ранее News.ru сообщал, что на побег Хайя решилась, когда узнала обо всех издевательствах, которым подверглась дочь шейха. В 2018 году девушка сбежала от отца в США и пыталась начать новую жизнь. Однако спустя небольшое количество времени была поймана и отправлена в тюрьму. Всё это время шейх Мохаммед уверял Хайю, что Латифа стала жертвой обмана. Когда же вскрылась настоящая причина побега девушки, Хайя испугалась за себя и своих детей и решилась во что бы то ни стало покинуть страну.
Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум и принцесса Хайя поженились в 2004 году. Все 15 лет совместной жизни они выглядели образцовой парой. Они вместе посещали скачки в Аскоте и Эпсоме. С шейхом её связывает любовь к лошадям.