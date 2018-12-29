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«Жёлтые жилеты» собрались у здания французского телеканала

Kamila StepienLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Несколько сотен «жёлтых жилетов» собрались у здания телеканала BFM в Париже. Полиция пытается разогнать митингующих с помощью слезоточивого газа.

Манифестанты требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона, а также обвинили французский телеканал BFM в распространении «лживых новостей». Представители правоохранительных органов задержали несколько участников протестного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Ранее лидер радикального крыла «жёлтых жилетов» Кристоф Шалансон заявил, что демонстранты после протестных акций «не пали духом», а Франция находится на пороге гражданской войны.

Как сообщил News.ru, двоих задержанных во время акции «жёлтых жилетов» во французском Нанси приговорили к году тюрьмы. Решение принял городской суд по ходатайству прокуратуры. Мужчин обвиняют в нападении на полицейских. Один из них, 27-летний гражданин Франции, бросался в стражей порядка металлическими болтами. Второму задержанному 21 год, он во время манифестаций «жёлтых жилетов» бросал стальные шарики в полицейских с помощью рогатки.


#Франция #эммануэльмакрон #желтыежилеты
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