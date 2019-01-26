«Жёлтые жилеты» собрались у здания Европарламента

https://news.ru/storage/news/ff4f4185b0fb7412b2cb89868a6bab13/9a297718-b9da-467b-9a69-a77124720ac5_850.jpg Sameer Al-Doumy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Около 300 представителей протестного движения «Жёлтые жилеты» собрались у здания Европейского парламента во французском Страсбурге.

После сбора у здания парламента группа демонстрантов двинулась в центр города, отмечает издание Le Figaro. Акции протестов также проходят в городах Эврё, Монпелье, Бордо.

Gilets Jaunes du Loir et Cher rassemblés à Romorantin ce matin. pic.twitter.com/A4tb3uxi0H — Jordan Pouille (@jordanpouille) 26 января 2019 г.

Акции движения «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые митинги сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В соседних европейских государствах также были зафиксированы аналогичные протестные движения. Французский лидер Эммануэль Макрон предложил провести большие национальные дебаты, чтобы остановить протестные движения. Предполагается, что любой житель страны в рамках данной инициативы сможет вынести на суд общественности предложения по вопросам миграции, налогов и демократии.

Ранее News.ru писал, что полиция Франции мобилизует значительные силы, в том числе броневики, на площади Шарля де Голля в Париже. На Елисейских полях замечено уже несколько десятков участников 11-й общенациональной манифестации «жёлтых жилетов».