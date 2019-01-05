«Жёлтые жилеты» подожгли плавучий ресторан в Париже

Участники акции протестов «жёлтых жилетов» в Париже подожгли плавучий ресторан. Заведение находилось на дебаркадере у музея Орсе.
По данным очевидцев, крыша ресторана загорелась после того, как на неё сбросили горящую ель. Полиция разогнала манифестантов, чтобы организовать доступ для пожарных к месту инцидента.
Огонь удалось быстро потушить, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru писал, что парижские полицейские применили слезоточивый газ во время демонстрации «жёлтых жилетов» у моста Нотр-Дам. Действия правоохранителей стали ответом на нарушения общественного порядка протестующими.