«Жёлтые жилеты» подожгли плавучий ресторан в Париже

https://news.ru/storage/news/a3b67bc129f122bc76fb7842c482149d/f0acd444-a3c9-4db8-ba97-ed3e9af35501_850.jpg Yann Bohac/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участники акции протестов «жёлтых жилетов» в Париже подожгли плавучий ресторан. Заведение находилось на дебаркадере у музея Орсе.

По данным очевидцев, крыша ресторана загорелась после того, как на неё сбросили горящую ель. Полиция разогнала манифестантов, чтобы организовать доступ для пожарных к месту инцидента.

Огонь удалось быстро потушить, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что парижские полицейские применили слезоточивый газ во время демонстрации «жёлтых жилетов» у моста Нотр-Дам. Действия правоохранителей стали ответом на нарушения общественного порядка протестующими.