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«Жёлтые жилеты» подожгли плавучий ресторан в Париже

Yann Bohac/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Участники акции протестов «жёлтых жилетов» в Париже подожгли плавучий ресторан. Заведение находилось на дебаркадере у музея Орсе.

По данным очевидцев, крыша ресторана загорелась после того, как на неё сбросили горящую ель. Полиция разогнала манифестантов, чтобы организовать доступ для пожарных к месту инцидента.

Огонь удалось быстро потушить, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что парижские полицейские применили слезоточивый газ во время демонстрации «жёлтых жилетов» у моста Нотр-Дам. Действия правоохранителей стали ответом на нарушения общественного порядка протестующими.


#Франция #ПОДЖОГ #РЕСТОРАН #протесты #Париж
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