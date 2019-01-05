«Жёлтые жилеты» попытались заблокировать здание Amazon

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Около 60 представителей «жёлтых жилетов» намеревались заблокировать логистический центр американского онлайн-ретейлера Amazon, который находится на востоке Франции рядом с городом Севре.

По данным префектуры департамента, полиция задержала 18 участников акции, в том числе несовершеннолетнюю девушку.

«Все они помещены под стражу», — говорится в сообщении.

Действия протестующих пресекли около 50 правоохранителей, однако те после неудавшейся попытки блокирования здания решили перекрыть дорогу между Севре и Люксом. При этом они кидали камни в полицейских, в результате чего один из них пострадал.

Как писал News.ru ранее, лидер радикального крыла «жёлтых жилетов» Кристоф Шалансон заявил, что демонстранты после протестных акций «не пали духом». По его словам, Франция «по-прежнему на пороге гражданской войны».