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«Жёлтые жилеты» попытались перекрыть Елисейские Поля

Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Протестующие, одетые в жёлтые жилеты, предприняли попытку остановить автомобильное движение на Елисейских Полях в Париже. Молодые люди были в нетрезвом состоянии.

Активисты попытались устроить беспорядки на главной магистрали французской столицы, передаёт РИА Новости. Прохожие, находящиеся недалеко от места событий, начали покидать улицу.

Спустя несколько минут туда прибыли несколько служителей порядка, и нарушители убежали.

Всего по состоянию на 20:00 мск полиция задержала 142 человек, из них 16 было помещено под стражу, сообщает BFM TV.

Ранее News.ru сообщал, что «Жёлтые жилеты» начали свою очередную акцию. Протестующие собрались на холме Монмартр во французской столице. «Жёлтые жилеты» требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона.


#акция #Париж #желтыежилеты
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