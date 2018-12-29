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«Желтые жилеты» подожгли Банк Франции в Руане

Alain Pitton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Участники протестного движения «желтых жилетов» на севере Франции, в Руане, подожгли вход в здание фациального банка, поместив туда предварительно несколько мусорных баков.

В результате поджога ворота были повреждены, сообщает радиостанция Europe1. По данным префектуры, во второй половине дня в Руане протестуют от 800 до тысячи человек.

Ранее несколько сотен протестующих собрались у здания телеканала BFM в Париже. Манифестанты потребовали отставки президента Франции Эммануэля Макрона, а также обвинили телеканал в распространении «лживых новостей». Полицейские задержали несколько человек, писал News.ru.


#Франция #протесты #желтыежилеты
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