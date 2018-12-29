«Желтые жилеты» подожгли Банк Франции в Руане

https://news.ru/storage/news/06fc8b0a6d746106082260f823ce5b33/0fee13f2-ee0d-4366-b344-62a2887d7f10_850.jpg Alain Pitton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участники протестного движения «желтых жилетов» на севере Франции, в Руане, подожгли вход в здание фациального банка, поместив туда предварительно несколько мусорных баков.

В результате поджога ворота были повреждены, сообщает радиостанция Europe1. По данным префектуры, во второй половине дня в Руане протестуют от 800 до тысячи человек.

Ранее несколько сотен протестующих собрались у здания телеканала BFM в Париже. Манифестанты потребовали отставки президента Франции Эммануэля Макрона, а также обвинили телеканал в распространении «лживых новостей». Полицейские задержали несколько человек, писал News.ru.