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«Жёлтые жилеты» подожгли авто возле мэрии Эврё

Alain Pitton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Участники движения «жёлтые жилеты» собрались на акцию во французском Эврё, регион Нормандия. Они подожгли мусорные баки и автомобили, припаркованные возле здания городской мэрии.

В беспорядках приняли участие порядка 800 человек, сообщает телеканал BFMTV. По его данным, пострадали четыре автомобиля. Также протестующие пытались ворваться в здание полицейского участка, но правоохранители их прогнали.

Также акция протеста 26 января прошла и в Страсбурге, у здания Европарламента, где собралось порядка 300 человек, писал News.ru

«Жёлтые жилеты» выступают против повышения цен на бензин, движение зародилось во Франции 17 ноября. Массовые митинги сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В соседних европейских государствах также были зафиксированы аналогичные протестные движения. Французский лидер Эммануэль Макрон предложил провести большие национальные дебаты, чтобы остановить протестные движения. Предполагается, что любой житель страны в рамках данной инициативы сможет вынести на суд общественности предложения по вопросам миграции, налогов и демократии.


#Франция #желтыежилеты
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