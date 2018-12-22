«Жёлтые жилеты» начали очередную акцию

https://news.ru/storage/news/d03e07bda17fe142f47cb3a5f18e6f0e/6395a001-7b36-4559-85f2-adcdd1063d05_850.jpg Michele Spatari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Протестующие собрались на холме Монмартр в Париже. «Жёлтые жилеты» требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона.

В целом происшествий возле собора Сакре-Кёр зафиксировано не было, обстановка спокойная, сообщает РИА Новости. Основная часть активистов уходит из района, отмечает издание.

Возле храма проходит традиционная рождественская ярмарка, охранники которой досматривают посетителей.

Несколько участников движения «жёлтых жилетов» также видели на Елисейских Полях. В других частях города протестующих замечено не было. По данным парижской префектуры, в протестном мероприятии принимают участие до 800 человек.

Активисты собирались проводить массовые акции 22 декабря в крупных городах Франции.

Как ранее сообщал News.ru, премьер-министр Франции Эдуар Филипп завил о готовности рассмотреть требование движения «жёлтых жилетов» об организации референдумов гражданской инициативы. По его мнению, референдумы, на которых будут обсуждаться вопросы государственной важности, — «хороший инструмент демократии».