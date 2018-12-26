«Жёлтые жилеты» хотят устроить во Франции гражданскую войну

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Лидер радикального крыла «жёлтых жилетов» Кристоф Шалансон заявил, что демонстранты после протестных акций «не пали духом».

«Празднества конца года заставляют французов уважать некое перемирие. Но „Желтые жилеты“ не пали духом. Мы по-прежнему на пороге гражданской войны», — передаёт слова Шалансона «Политика сегодня».

Как ранее писал News.ru, двоих задержанных во время протестов во французском Нанси приговорили к году тюрьмы. Решение принял городской суд по ходатайству прокуратуры.

Мужчин обвиняют в нападении на полицейских. Один из них, 27-летний гражданин Франции, бросался в стражей порядка металлическими болтами. Второму задержанному 21 год, он во время манифестаций «жёлтых жилетов» бросал стальные шарики в полицейских с помощью рогатки.