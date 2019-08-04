https://static.news.ru/photo/a7871ef0-b71f-11e9-82ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о желании администрации президента завершить войну в Донбассе. По его словам, сделать это только путём принятия законов не получится.

Это законодательная часть. Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне, это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть, — цитирует Разумкова газета « Коммерсант ».

По словам политика, одну из ключевых проблем Украины можно решить с помощью усилий дипломатов и санкций.

Ранее News.ru сообщал, что командование ВСУ выводит 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду из зоны боевых действий в Донбассе. Причиной передислокации оказались многочисленные случаи воровства, в котором подозреваются военнослужащие подразделения. Выявлены случаи хищения вооружения и боеприпасов. Причём пропадало даже имущество, полученное ВСУ от иностранных союзников.