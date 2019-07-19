Эти выходные станут очередным испытанием для властей Гонконга. Демократически настроенные активисты анонсировали новую демонстрацию в центральных кварталах с требованием отозвать скандальный законопроект об экстрадиции в Китай. Пока протесты продолжаются, некоторые жители острова бегут в Тайвань, рассчитывая найти там убежище. В Тайбэе уже признали эту проблему. Готовясь к продолжению манифестаций, власти КНР создали специальную группу для разработки стратегии в отношении Гонконга.
Демонстрации в эти выходные пройдут в центральных районах города. Вряд ли динамика развития событий сулит скорый конец волнениям в этом специальном административном районе. В соседний Тайвань, который имеет проблемы с признанием Китая, продолжают бежать гонконгцы, очевидно, опасаясь преследования. 19 июля президент островного государства Цай Иньвэнь признала, что участники манифестаций оказываются на территории острова с просьбами об убежище. Заявление тайваньского лидера
Я думаю, что соответствующие ведомства в курсе ситуации, — прокомментировала Цай Иньвэнь данные прессы. — К нашим друзьям из Гонконга будут относиться соответствующим образом по гуманитарным соображениям.
Ранее сообщалось, что просители убежища в Тайване столкнулись с техническими трудностями при запросе.
Жестокие столкновения манифестантов и правоохранительных органов Гонконга продолжаются с начала июня. Несмотря на то что местные власти заявили о «мёртвом» состоянии законопроекта об экстрадиции, позволяющем передавать подозреваемых в совершении преступлений в КНР, протестующие всё равно потребовали его официального отзыва и инициирования независимого расследования в том, что касается применения силы полицией Гонконга. 18 июля Европейский парламент
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Источники гонконгской прессы утверждают, что китайское руководство было ошеломлено масштабами и интенсивностью волнений. Его разочаровало то, что традиционные разведывательные каналы в Гонконге не смогли точно измерить общественное настроение.
Очевидно, что система не работает хорошо: голоса, которые действительно отражают настроения общественности, не были услышаны, — сказал один из собеседников South China Morning Post, который попросил остаться неназванным. — Центральное руководство не получало соответствующих уведомлений до тех пор, пока ситуация не вышла из-под контроля. После этого, безусловно, произойдёт обновление и капитальный ремонт системы.
По словам чиновников, Пекин намерен внести серьёзные коррективы в свою долгосрочную стратегию в отношении Гонконга, как только ситуация стабилизируется. Однако в том случае, если верхушка местной администрации останется на своём месте, стабилизации вряд ли стоит ожидать. А это ведёт конфликт только к силовой развязке.