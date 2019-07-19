Эти выходные станут очередным испытанием для властей Гонконга. Демократически настроенные активисты анонсировали новую демонстрацию в центральных кварталах с требованием отозвать скандальный законопроект об экстрадиции в Китай. Пока протесты продолжаются, некоторые жители острова бегут в Тайвань, рассчитывая найти там убежище. В Тайбэе уже признали эту проблему. Готовясь к продолжению манифестаций, власти КНР создали специальную группу для разработки стратегии в отношении Гонконга.

Демонстрации в эти выходные пройдут в центральных районах города. Вряд ли динамика развития событий сулит скорый конец волнениям в этом специальном административном районе. В соседний Тайвань, который имеет проблемы с признанием Китая, продолжают бежать гонконгцы, очевидно, опасаясь преследования. 19 июля президент островного государства Цай Иньвэнь признала, что участники манифестаций оказываются на территории острова с просьбами об убежище. Заявление тайваньского лидера последовало после того, как в прессе появились сообщения о десятках протестующих, прибывших в государство в поисках защиты.

Я думаю, что соответствующие ведомства в курсе ситуации, — прокомментировала Цай Иньвэнь данные прессы. — К нашим друзьям из Гонконга будут относиться соответствующим образом по гуманитарным соображениям.

Ранее сообщалось, что просители убежища в Тайване столкнулись с техническими трудностями при запросе.

Miguel Candela/Global Look Press

Жестокие столкновения манифестантов и правоохранительных органов Гонконга продолжаются с начала июня. Несмотря на то что местные власти заявили о «мёртвом» состоянии законопроекта об экстрадиции, позволяющем передавать подозреваемых в совершении преступлений в КНР, протестующие всё равно потребовали его официального отзыва и инициирования независимого расследования в том, что касается применения силы полицией Гонконга. 18 июля Европейский парламент поддержал резолюцию с призывом к властям специального района КНР отозвать скандальный документ. Пока что его статус действительно неясен. В ответ на действия европейских законодателей Пекин заявил, что резолюция представляет собой проявление «невежества и предубеждения». Однако говорить о том, что КНР отказывается от мониторинга протестов, нельзя. После пиковой фазы манифестаций Пекин направил в город «рекордное количество людей» для сбора информации и анализа общественных настроений в разных социальных группах.

По данным гонконгской прессы, власти КНР распорядились создать целую рабочую группу, которой поручено выработать комплексную стратегию урегулирования политического кризиса в специальном административном районе и положить конец массовым протестам. Ожидается, что в ближайшее время контуры стратегии будут направлены на рассмотрение партийного руководства. Однако некоторые отрывки уже публикуются. Так, авторы этой концепции придерживаются мнения, что волнения на данном этапе должны быть урегулированы исключительно силами гонконгской администрации и местными правоохранительными органами. По данным информированных источников, Пекин не намерен напрямую вмешиваться в ситуацию и исключает возможность привлечения Народно-освободительной армии Китая для подавления манифестаций. Однако авторы китайской стратегии полностью исключают сценарий возможного ухода в отставку главы гонконгской администрации Кэрри Лам, рейтинг которой на фоне протестов снизился до рекордного уровня.

Источники гонконгской прессы утверждают, что китайское руководство было ошеломлено масштабами и интенсивностью волнений. Его разочаровало то, что традиционные разведывательные каналы в Гонконге не смогли точно измерить общественное настроение.

Очевидно, что система не работает хорошо: голоса, которые действительно отражают настроения общественности, не были услышаны, — сказал один из собеседников South China Morning Post, который попросил остаться неназванным. — Центральное руководство не получало соответствующих уведомлений до тех пор, пока ситуация не вышла из-под контроля. После этого, безусловно, произойдёт обновление и капитальный ремонт системы.

По словам чиновников, Пекин намерен внести серьёзные коррективы в свою долгосрочную стратегию в отношении Гонконга, как только ситуация стабилизируется. Однако в том случае, если верхушка местной администрации останется на своём месте, стабилизации вряд ли стоит ожидать. А это ведёт конфликт только к силовой развязке.