Актёры Жан-Поль Бельмондо и Клаудия Кардинале, космонавт Тома Песке и композитор Жан-Мишель Жарр удостоены главной награды Франции — ордена Почётного легиона. Всего лауреатами различных степеней ордена, учреждённого Наполеоном Бонапартом в 1802 году, стали 423 человека.
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Как писал News.ru, британский певец и композитор Элтон Джон стал кавалером ордена Почётного легиона. Награду исполнителю вручил президент Франции Эммануэль Макрон. Церемония прошла в Елисейском дворце по случаю Дня музыки во Франции. Макрон пояснил, что награждение связано не только с творчеством музыканта, но и с его деятельностью по борьбе со СПИДом. Специальный фонд Элтона Джона действует с 1992 года.