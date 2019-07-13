https://static.news.ru/photo/b8871d30-a5ff-11e9-9620-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Актёры Жан-Поль Бельмондо и Клаудия Кардинале, космонавт Тома Песке и композитор Жан-Мишель Жарр удостоены главной награды Франции — ордена Почётного легиона. Всего лауреатами различных степеней ордена, учреждённого Наполеоном Бонапартом в 1802 году, стали 423 человека.

Как сообщает Journal Officiel , Жан-Поль Бельмондо и Клаудия Кардинале удостоены звания высшего офицера, Жан-Мишель Жарр стал командором ордена, а балерина и хореограф Мари-Клод Петрагалла — офицером. Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке стал рыцарем ордена за пропаганду космонавтики и защиту окружающей среды.

Как писал News.ru, британский певец и композитор Элтон Джон стал кавалером ордена Почётного легиона. Награду исполнителю вручил президент Франции Эммануэль Макрон. Церемония прошла в Елисейском дворце по случаю Дня музыки во Франции. Макрон пояснил, что награждение связано не только с творчеством музыканта, но и с его деятельностью по борьбе со СПИДом. Специальный фонд Элтона Джона действует с 1992 года.