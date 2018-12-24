Землетрясение произошло в Тибете

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тибетском автономном районе КНР. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Подземные толчки зафиксированы 23 декабря в 22:32 мск. Эпицентр стихии находился в 170 км северо-западнее города Шигадзе и в 335 км западнее города Лхаса на глубине 10 км, передаёт РИА Новости.
О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало.
Как писал News.ru, ранее недалеко от индонезийского острова Западная Суматра были зафиксированы подземные толчки. Магнитуда сейсмической активности составила 5,0 по шкале Рихтера.