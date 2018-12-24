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Землетрясение произошло в Тибете

McKay Savage/CC BY 2.0/wikipedia.org

в мире [ версия для печати ]

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тибетском автономном районе КНР. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки зафиксированы 23 декабря в 22:32 мск. Эпицентр стихии находился в 170 км северо-западнее города Шигадзе и в 335 км западнее города Лхаса на глубине 10 км, передаёт РИА Новости.

О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало.

Как писал News.ru, ранее недалеко от индонезийского острова Западная Суматра были зафиксированы подземные толчки. Магнитуда сейсмической активности составила 5,0 по шкале Рихтера.


#ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ #тибет
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