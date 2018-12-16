Землетрясение произошло в Китае

https://news.ru/storage/news/830913ac9c12c1b1f889a29895415116/9a335d69-14e3-4048-8572-36513387d626_850.jpg Zheng Lei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в китайской провинции Сычуань. Очаг располагался на глубине 12 км.

Власти направили на помощь пострадавшим более 300 спасателей. В данный момент они эвакуировали 378 местных жителей и приступили к разбору завалов. Пострадало по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Сычуань расположен на юго-западе Китая, в 70 км от города Ибинь.

Ранее News.ru писал, что землетрясение произошло в Австралии. Магнитуда землетрясения — 5,6. Сообщений о разрушениях и жертвах пока нет. Землетрясение также произошло у берегов Тайваня. Очаг залегал на глубине 10 километров, подземные толчки были магнитудой 5,1.