Землетрясение произошло в Бразилии

В Бразилии произошло землетрясение магнитудой 6,8. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.
Эпицентр располагался в 89 километрах к западу от муниципалитета Тарауака, сообщает Геологическая служба США (USGS) в своём официальном микроблоге в Twitter.
Prelim M6.8 Earthquake Acre, Brazil Jan-05 19:25 UTC, updates https://t.co/XvVrmBji1W— USGSted (@USGSted) 5 января 2019 г.
Очаг землетрясения залегал на глубине 575,3 километра.
Ранее News.ru писал, что землетрясение произошло у берегов острова Тернате в Индонезии. Магнитуда толчков составила 5,4, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр располагался в 180 км к югу от побережья на глубине 40 км.