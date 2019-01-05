Землетрясение произошло в Бразилии

https://news.ru/storage/news/b8478524ba22e2dbdfbf9113f52c607b/91ad82a0-933f-476b-9dc7-b4ec6522904b_850.jpg Sabering Manurung /ZUMAPRESS/ Global Look Press

В Бразилии произошло землетрясение магнитудой 6,8. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Эпицентр располагался в 89 километрах к западу от муниципалитета Тарауака, сообщает Геологическая служба США (USGS) в своём официальном микроблоге в Twitter.

Очаг землетрясения залегал на глубине 575,3 километра.

Ранее News.ru писал, что землетрясение произошло у берегов острова Тернате в Индонезии. Магнитуда толчков составила 5,4, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр располагался в 180 км к югу от побережья на глубине 40 км.