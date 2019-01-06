Землетрясение произошло на границе Ирана и Ирака

https://news.ru/storage/news/22da0b48a6c25d9fa962a084402092b7/6f277c81-198d-4a1e-8782-b2eb6a9c2d90_850.jpg Farhas Babaei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Землетрясение произошло на границе Ирака и Ирана. С различными травмами к медикам обратились более трёх десятков человек.

Многих из них уже отпустили домой, лишь двоим потребовалась серьёзная помощь.

Вместе с тем, как отмечают в иранском департаменте по чрезвычайным ситуациям, ни один из этих людей не пострадал в результате природного катаклизма. Все травмы были вызваны страхом и бегством.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 5,7. Эпицентр подземных толчков находился в 133 км к северо-востоку от Багдада. Очаг залегал на глубине 49 км.

Это далеко не первый подобный инцидент в мире с начала года. Как писал News.ru, землетрясения уже произошли в Италии, Китае, Индонезии и Бразилии.