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Землетрясение произошло на границе Ирана и Ирака

Farhas Babaei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Землетрясение произошло на границе Ирака и Ирана. С различными травмами к медикам обратились более трёх десятков человек.

Многих из них уже отпустили домой, лишь двоим потребовалась серьёзная помощь.

Вместе с тем, как отмечают в иранском департаменте по чрезвычайным ситуациям, ни один из этих людей не пострадал в результате природного катаклизма. Все травмы были вызваны страхом и бегством.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 5,7. Эпицентр подземных толчков находился в 133 км к северо-востоку от Багдада. Очаг залегал на глубине 49 км.

Это далеко не первый подобный инцидент в мире с начала года. Как писал News.ru, землетрясения уже произошли в ИталииКитаеИндонезии и Бразилии.


#иран #землетрясения #Ирак
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