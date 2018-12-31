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Землетрясение произошло в пригороде Каира

Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Специалисты службы метеорологических и сейсмологических наблюдений Египта зафиксировали подземные толчки к северо-западу от Каира. Магнитуда землетрясения составила 4.

По данным ведомства, сильнее всего толчки ощущались в северо-западных районах египетской столицы, а также в её пригороде — Эль-Каттамии. Очаг землетрясения залегал на глубине около 20 км, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что в индонезийской провинции Южная Суматра произошло землетрясение магнитудой 5,8. По данным Геологической службы США, это случилось утром. Очаг находился к северо-западу от города Лубуклингау на глубине 168 км.


#ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ #Египет #Каир
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