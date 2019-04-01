Политика государства во многом зависит от воли политических элит, и прежде всего первых лиц стран. В свою очередь принимаемые руководителями решения в немалой степени определяются их личными качествами. News.ru продолжает рассказывать о биографиях, семьях и увлечениях лидеров Европы. Предыдущие статьи были посвящены первым лицам Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании, Греции. Этот материал — про президента Чехии Милоша Земана.

Из ребёнка-одиночки — в народного избранника

Третий президент Чехии и первый всенародно избранный руководитель страны Милош Земан родился в 1944 году в небольшом, но богатом историей и архитектурными памятниками городе Колин в Среднечешском крае. Отец будущего президента работал почтовым клерком, мать была учительницей начальных классов. Когда Милошу было всего два года, родители развелись, и в дальнейшем его воспитывали мать и бабушка, поэтому известие о кончине отца в 13-летнем возрасте он воспринял спокойно. Жила семья в небольшом скромном доме. В своей книге «Как я ошибался в политике» Земан вспоминает, что в детстве очень любил одиночество и часто ходил на местное кладбище, которое было недалеко от дома.

В 19 лет будущий глава государства окончил среднюю школу с экономическим уклоном. Однако сразу поступить в университет, как он того хотел, не смог. Причиной стал его реферат, в котором он положительно высказался о книге Карела Чапека «Разговоры с Т.Г. Масариком». В то время не было принято хорошо отзываться о первом президенте Чехии (1918−1935) Томаше Гарриге Масарике, и приёмная комиссия вуза отказалась принимать документы от абитуриента. Будущему лидеру пришлось устроиться бухгалтером на завод Tatra Kolin. Бывшие коллеги вспоминают, что сводить дебет с кредитом Земану нравилось, работа спорилась, но отношения с коллегами у него сложились крайне прохладные. Однако трудоустройство на предприятие позволило через два года получить рекомендацию на поступление в Высшую школу экономики, которую будущий президент с отличием закончил в 1969 году. В вузе он запомнился как смышлёный студент, но любящий разгульный образ жизни.

Политикой увлекаться Земан начал ещё во время учёбы в вузе. В 1968 году, в период Пражской весны, вступил в Компартию Чехословакии, из которой через два года был изгнан за публичное выражение несогласия с вводом войск стран Варшавского договора. После выхода из партии Земан был вынужден оставить работу преподавателя Высшей школы экономики, которую начал сразу после получения диплома. 14 лет ему пришлось трудиться в спортивной организации Sportpropag специалистом отдела комплексного моделирования. С 1984 года будущий лидер работал в компании Agrodat, где занимался исследованиями сельскохозяйственной техники. В 1989-м его уволили за критическую статью, в которой он нелестно отозвался о политике руководства страны.

Летом того же года он появился на телевидении в качестве эксперта и попытался доказать неэффективность экономической модели страны. Это выступление запомнилось многим телезрителям, что вскоре, спустя несколько месяцев, во время «бархатной революции», помогло стать ему лидером чешской политической влиятельной организации «Гражданский форум». В 1990-м он избрался депутатом парламента, а в 1993-м стал лидером Социал-демократической партии Чехии. Позже он возглавлял правительство и парламент. В 2013 году, на первых в истории страны всеобщих выборах президента, был избран главой государства. Свои полномочия он подтвердил на голосовании в 2018-м.

Долгий путь к семейному счастью

Милош Земан женат вторым браком. В первый раз он женился в 1971 году на своей ровеснице Бланке Земановой. О ней известно крайне мало — прессе не удалось выяснить даже её девичью фамилию. В 2012 году журналисты чешского издания Blesk нашли на окраине Праги панельную пятиэтажку, где предположительно проживала первая супруга президента. Тогда она работала обычным бухгалтером, отказывалась от интервью и всячески отрицала свою бывшую связь с главой государства. Только знавшие Бланку ранее по фотографиям, сделанным журналистами, подтвердили, что это именно та самая женщина, которая была замужем за Земаном. Возможно, бывшая жена до сих пор не может простить мужу развод после семи лет совместной жизни и долгую судебную тяжбу за право воспитывать сына Давида.

Повторно Земан женился в 1993 году, когда уже возглавил Социал-демократическую партию Чехии. Избранницей стала помощница Ивана Бернадчикова, которая моложе мужа на 21 год. Все годы президентства Земана супруга крайне редко появляется на публике, не даёт интервью и всячески охраняет секреты семейной жизни.

Во втором браке вскоре после свадьбы родилась дочь Катержина. В отличие от матери, она не избегает публики. Во время предвыборной кампании 2013 года активно помогала отцу и раздавала интервью. За полгода до этого она невольно стала участницей скандала: чешский таблоид eXtra опубликовал фотографии со съёмки порнофильма, где молодые люди занимались групповым сексом и одна из участниц действия была похожа на дочь президента. Сама она отрицала участие в съёмках, многие СМИ сочли снимки неубедительными, но общественный резонанс получился широким.

Сейчас дочь Катержина работает в Великобритании, где получила высшее образование.

Опасные увлечения

О хобби Милоша Земана вроде спорта, рыбалки или выращивания овощей неизвестно. Больше информации о его вредных привычках. Так, Земан не скрывает, что много курит. В 2013-м, во время предвыборной кампании, признался избирателям, что любит выпить. По его словам, в день он выпивает шесть бокалов вина и три стопки крепких алкогольных напитков. Уже вскоре, в качестве президента, на одном из официальных мероприятий, по словам некоторых его участников, Земан позволил себе появиться выпившим.

Врачи неоднократно предупреждали его, что употреблять алкоголь и курить вредно для организма, тем более учитывая наличие сахарного диабета. Помимо диабета Земан страдает заболеванием ног, из-за чего не чувствует конечностей ниже лодыжек. Поэтому президент вынужден ходить с палочкой, а при подъёме или спуске по лестнице ему требуется помощь посторонних.

Но физические недомогания не мешают Земану быть активным в политической жизни. Сторонники отзываются о нём как о яростном спорщике. По религиозным убеждениям чешский президент убеждённый атеист. Свободно владеет русским и английским языками.