https://static.news.ru/photo/9929ef86-a1df-11e9-a177-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский откроет Новый мост в Днепре точно также, как Путин открыл Крымский мост — за рулём российского КАМАЗа. Идея принадлежит главе администрации лидера Андрею Богдану. Торжественное открытие после ремонта должно состояться 14 сентября.

Крымчане положительно оценили желание украинского главы, отметив, что такое решение вызывает уважение.

Зеленский начал делать правильные шаги, беря пример с лидера мирового масштаба — президента России Владимира Путина. Правильно, надо брать пример только с положительных лидеров, — заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он отметил, что Зеленский в качестве гостя также может проехаться и по Крымскому мосту.

Это было бы очень символичным для Зеленского, начав свой визит в российский Крым с поездки по такому грандиозному сооружению, как Крымский мост, — сказал Гемпель.

Строительство моста, соединяющего полуостров с материковой частью России, стало самым крупным инфраструктурным проектом в истории РФ. Мост через Керченский пролив длиной в 19 км соединил Крым и Краснодарский край. Путин за рулём КАМАЗа возглавил колонну из трёх десятков грузовиков.

Мост произвёл неизгладимое впечатление на членов делегации общественников из ЕС. Европейцы назвали его грандиозным, они были поражены величием и масштабом транспортного сооружения, писал News.ru.