https://static.news.ru/photo/9f4b214e-b98d-11e9-9ca0-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Global Look Press

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков сравнил слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении полуострова с постоянно повторяющимся заклинанием.

Всё это банальности, постоянно повторяющиеся заклинания, пустословие, которое не основывается на реальной оценке ситуации в Крыму, на Украине, в мире. Ничего реального киевские власти предпринять не могут, — приводит РИА Новости слова сенатора.

Цеков подчеркнул, что Киев не сможет вернуть Крым. Парламентарий заявил, что крымчане отлично помнят период полного разрушения при Украине .

Как писал News.ru, Зеленский во время встречи с украинской и крымско-татарской общинами Турции заявил, что Киев вернёт Крым в состав Украины.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.