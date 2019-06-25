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Знаменитый грузинский композитор Гия Канчели, написавший музыку к советским фильмам «Мимино», «Кин-дза-дза» и многим другим, заявил, что непременно вышел бы на улицы Тбилиси, чтобы принять участие в антироссийских митингах.

Он подчеркнул, что его останавливает только плохое состояние здоровья. Я бы сегодня стоял рядом с вами, рядом с молодёжью, — цитирует портал Грузия Online слова композитора. Он пояснил, что мечтает...