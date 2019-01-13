Зеленского признали опасным для Украины

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Владимир Зеленский

Избрание актёра и шоумена Владимира Зеленского президентом Украины подвергнет страну серьёзной опасности, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его мнению, неопытный в политических делах артист моментально попадёт «в руки опытных интриганов».

«Известно, что его опекает очень опытный интриган, который может играть какую-то двойную, тройную, четверную игру», - сказал политолог в эфире телеканала NewsOne.

При этом он выразил сомнение в победе Зеленского на выборах, так как избиратели, которые говорят, что проголосуют за него, смеются после такого ответа.

Владимир Зеленский объявил о намерении участвовать в выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года, в новогоднюю ночь. При этом инициативу шоумена внезапно поддержали 9% украинцев. Позже Зеленский заявил, что более 200 тысяч человек намерены вступить в его команду. По его словам, он собирает людей, которые никогда не принимали участия в политике.

Ранее News.ru писал о том, что на выборах президента Украины не будет российских наблюдателей. Гражданам РФ, желающим следить за процессом голосования, будет отказано в регистрации. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.