https://static.news.ru/photo/80141074-8b2f-11e9-9eff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал главную ошибку своего коллеги Петра Порошенко, которую рискует повторить действующий глава страны Владимир Зеленский.

По его словам, Порошенко во время своего президентского срока неправильно выстраивал кадровую систему, что привело к созданию бизнес-империи.

Он создал не систему кадров на основе управления, а бизнес-империю, где всё решали близкие ему люди. Но так не должно быть, и поэтому получилось то, что получилось, — сказал он в эфире телеканала NewsOne .

Кравчук подчеркнул, что неоднократно говорил Порошенко о том, что у него отсутствует кадровая система, однако тот его советы игнорировал.

Зеленскому нужно сесть и составить список украинцев на все руководящие должности, — заключил экс-президент.

Ранее News.ru писал о том, что бывший глава Украины Леонид Кравчук возмутился высказываниями, которые позволяют себе представители команды нынешнего главы государства Владимира Зеленского. По его словам, недопустимы ситуации, когда помощники высказывают разную позицию, да ещё и от имени лидера страны. Он отметил, что выглядит недоразумением, если глава администрации президента говорит от себя, а советники — от себя.