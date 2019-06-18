https://static.news.ru/photo/5e1cd274-91ad-11e9-bb01-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nord Stream 2 / Thomas Eugste

Президент Украины Владимир Зеленский увидел угрозу в строительстве трубопровода «Северный поток — 2» для Украины. По его словам, проект несёт в себе серьёзные угрозы для энергетической безопасности Незалежной и Европы.

Украинский лидер находится с официальным визитом в Берлине. Он намерен встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. В преддверии встречи Зеленский пообщался с журналистами и высказал свои ожидания от предстоящих переговоров.

Мы уверены, что санкционная политика должна продолжаться до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы также видим угрозы в энергетическом секторе из-за «Северного потока — 2», который нанесёт ущерб энергетической безопасности Украины и Европы, — заявил он немецкому изданию Bild .

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Его планируется достроить в 2019 году.

Ранее, как писал News.ru, американский президент Дональд Трамп призвал участников проекта «Северный поток — 2» отказаться от российского газа. В противном случае Белый дом будет вынужден ввести ограничительные меры в отношении стран, которые будут закупать российский газ.