Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности добрососедских отношений с Белоруссией. Об этом он высказался в поздравлении белорусскому лидеру Александру Лукашенко по случаю Дня независимости страны.
Впрочем, украинский глава уточнил, что таковые связывали две страны всегда и были, помимо прочего, партнёрскими и взаимовыгодными. Он отметил, что его государство намерено и впредь отдавать приоритет дальнейшему развитию и укреплению такого сотрудничества.
Уверен, что этому буду способствовать наши совместные усилия и конструктивный политический диалог, в том числе во время II Форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года, — цитирует Зеленского «БелТА».
Ранее News.ru писал, что Лукашенко с празднованием Дня независимости Белоруссии поздравил президент России Владимир Путин. Он выразил уверенность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве и в продолжении интеграции в рамках Союзного государства.