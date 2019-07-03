https://static.news.ru/photo/fee84292-9559-11e9-9e13-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности добрососедских отношений с Белоруссией. Об этом он высказался в поздравлении белорусскому лидеру Александру Лукашенко по случаю Дня независимости страны.

Впрочем, украинский глава уточнил, что таковые связывали две страны всегда и были, помимо прочего, партнёрскими и взаимовыгодными. Он отметил, что его государство намерено и впредь отдавать приоритет дальнейшему развитию и укреплению такого сотрудничества.

Уверен, что этому буду способствовать наши совместные усилия и конструктивный политический диалог, в том числе во время II Форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года, — цитирует Зеленского « БелТА ».

Ранее News.ru писал, что Лукашенко с празднованием Дня независимости Белоруссии поздравил президент России Владимир Путин. Он выразил уверенность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве и в продолжении интеграции в рамках Союзного государства.