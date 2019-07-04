https://static.news.ru/photo/687874e8-6634-11e9-b1c8-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com /Global Look Press

Офис президента Украины Владимира Зеленского отказался раскрывать информацию о переговорах с Россией по поставкам газа по причине их секретности. В официальном заявлении говорится, что этот запрос не соответствует нормам закона о доступе к публичной информации.

Запрос чиновникам направило информагентство « Українські Новини ». Журналисты хотели выяснить, кто именно проводил встречи либо переговоры по этому вопросу — глава государства, доверенные лица или организации, а также кто участвовал в них от российской стороны.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце года, напоминает РИА Новости .

Ранее исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что концерн готовится к полному прекращению транзита российского газа с 2020 года, писал News.ru.