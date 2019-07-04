Офис президента Украины Владимира Зеленского отказался раскрывать информацию о переговорах с Россией по поставкам газа по причине их секретности. В официальном заявлении говорится, что этот запрос не соответствует нормам закона о доступе к публичной информации.
Запрос чиновникам направило информагентство «
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце года, напоминает
Ранее исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что концерн готовится к полному прекращению транзита российского газа с 2020 года, писал News.ru.