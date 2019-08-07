https://static.news.ru/photo/70eabfd2-b931-11e9-9c6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Глава Украины Владимир Зеленский попал в курьёзную ситуацию во время официального визита в Турцию. Он запутался в маршруте своего движения в ходе церемонии у дворца президента Реджепа Эрдогана в Анкаре.

Сначала Зеленский поприветствовал на турецком языке почётный караул. После этого глава Украины направился в противоположную сторону от Эрдогана вместо того, чтобы, согласно протоколу, принять с ним рапорт офицеров.

В этот момент турецкий лидер попросил украинского коллегу вернуться назад и принять рапорт, сообщает РИА Новости. После оба политика вошли в президентский дворец для двусторонних переговоров.

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