https://static.news.ru/photo/0603f226-a188-11e9-92ec-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский официально запретил назначать военных на должность министра обороны страны. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, Зеленский внёс изменения в список должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов и специальных званий. В частности, из перечня вычеркнуты должности министра обороны, замминистра обороны, а также директора департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества.

Ранее министром обороны и его заместителем могли быть только лица высшего офицерского состава. Теперь эти посты смогут занимать гражданские лица.

Как сообщал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Минске, совместно с президентом США Дональдом Трампом, премьером Великобритании Терезой Мэй, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Киевские власти намерены обсудить вопросы, связанные с Крымом и Донбассом.