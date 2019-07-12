https://static.news.ru/photo/18f09018-a49b-11e9-a9ef-fa163e074e61_1024.jpg Борис Филатов Фото: Вадим Чуприна/wikimedia.org

Президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым. Тема спора — сроки сдачи моста через реку после затянувшегося ремонта. На кону — карьера чиновнкиа.

Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста, в противном случае он уйдёт в отставку, — сказал Зеленский во время рабочей поездки.

Ремонт Центрального моста через реку Днепр стартовал 9 марта 2017 года. Работы планировалось завершить в декабре того же года. Однако они продолжаются до сих пор.

Ранее News.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания в Борисполе секретаря городского совета (спикера местного парламента) Ярослава Годунка из-за его криминального прошлого. Поводом послужили препирательства народного избранника на совещании.