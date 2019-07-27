Президент Украины Владимир Зеленский Фото: facebook.com/pg/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Одессу с неофициальным визитом и вечером заехал на морвокзал — на съёмки телешоу.

В зале присутствует наш бывший. Ведите себя вызывающе, чтобы ему было завидно, — процитировал ТСН реплику ведущего Евгения Кошевого.

Как писал News.ru, Владимир Зеленский воспользовался билетом экономкласса для перелёта из Киева в Одессу. В самолёте ничего необычного не происходило. Только школьники не дали Зеленскому поспать и стали с ним фотографироваться.

 

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