https://static.news.ru/photo/5d95727a-b05c-11e9-850e-fa163e074e61_1024.jpgПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: facebook.com/pg/president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Одессу с неофициальным визитом и вечером заехал на морвокзал — на съёмки телешоу.
В зале присутствует наш бывший. Ведите себя вызывающе, чтобы ему было завидно, — процитировал ТСН реплику ведущего Евгения Кошевого.
Как писал News.ru, Владимир Зеленский воспользовался билетом экономкласса для перелёта из Киева в Одессу. В самолёте ничего необычного не происходило. Только школьники не дали Зеленскому поспать и стали с ним фотографироваться.