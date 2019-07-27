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Сотрудники посольства РФ в Тегеране встретились с тремя российскими гражданами, которые входят в состав экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного в Ормузском проливе.

Об этом диппредставительство сообщило в Twitter. Российские моряки чувствуют себя хорошо, жалоб на условия содержания у них нет. При этом в сообщении указано, что весь экипаж пока остаётся на борту...