https://static.news.ru/photo/687874e8-6634-11e9-b1c8-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, забрался на купол здания Верховной рады. В Сети появились его фотографии.

Интернет-пользователи предположили, что украинский лидер делает селфи или записывает новое видео, которое будет полно обещаний, как он уже делал в предвыборной гонке.

Зеленский записывает новое селфи-видео, — написал блогер Михаил Голуб в Facebook.

Как ранее писал News.ru, Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с телеканалом NewsOne, заявил, что «люди с пророссийскими взглядами» не могут монополизировать телевизионное пространство, сообщила пресс-служба лидера страны.