Мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, забрался на купол здания Верховной рады. В Сети появились его фотографии.
Интернет-пользователи предположили, что украинский лидер делает селфи или записывает новое видео, которое будет полно обещаний, как он уже делал в предвыборной гонке.
Зеленский записывает новое селфи-видео, — написал блогер Михаил Голуб в Facebook.
Как ранее писал News.ru, Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с телеканалом NewsOne, заявил, что «люди с пророссийскими взглядами» не могут монополизировать телевизионное пространство, сообщила пресс-служба лидера страны.