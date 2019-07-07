https://static.news.ru/photo/7910fbca-a088-11e9-a94c-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Военно-морские силы Украины обязаны быть сильными и современно оснащёнными, заявил президент страны Владимир Зеленский.

На этом пути мы ощущаем значительную поддержку со стороны наших международных друзей и партнёров, которые сейчас стоят с вами в одном строю, — сказал он в Одессе, где отмечается день ВМС Украины и стартуют украинско-американские командно-штабные учения Sea Breeze-2019.

По его словам, участниками манёвров стали около трёх тысяч военнослужащих из 19 стран мира.

Своим участием вы повышаете уровень морской и полевой подготовки, а также уровень слаженности многонациональных подразделений, — подчеркнул он.

Украинский лидер также отметил, что он и его команда работают «и днём, и ночью», чтобы освободить удерживаемых в России военных моряков.

Я лично делаю всё, чтобы слова о возвращении наконец-то превратились в крепкие объятия с вашими ребятами, — сказал он, обращаясь к семьям моряков.

Ранее News.ru писал, что в ходе масштабных учений будут отработаны тренировки водолазов, артиллерийские стрельбы и высадки досмотровых групп.