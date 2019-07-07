Зеленский выступил на украинско-американских учениях Sea Breeze
Анастасия Андреева
10:16, 07 июля 2019
https://static.news.ru/photo/7910fbca-a088-11e9-a94c-fa163e074e61_1024.jpgПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: president.gov.ua
Военно-морские силы Украины обязаны быть сильными и современно оснащёнными, заявил президент страны Владимир Зеленский.
На этом пути мы ощущаем значительную поддержку со стороны наших международных друзей и партнёров, которые сейчас стоят с вами в одном строю, — сказал он в Одессе, где отмечается день ВМС Украины и стартуют украинско-американские командно-штабные учения Sea Breeze-2019.
По его словам, участниками манёвров стали около трёх тысяч военнослужащих из 19 стран мира.
Своим участием вы повышаете уровень морской и полевой подготовки, а также уровень слаженности многонациональных подразделений, — подчеркнул он.
Украинский лидер также отметил, что он и его команда работают «и днём, и ночью», чтобы освободить удерживаемых в России военных моряков.
Я лично делаю всё, чтобы слова о возвращении наконец-то превратились в крепкие объятия с вашими ребятами, — сказал он, обращаясь к семьям моряков.
Ранее News.ru писал, что в ходе масштабных учений будут отработаны тренировки водолазов, артиллерийские стрельбы и высадки досмотровых групп.