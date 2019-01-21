Зеленский выдвинут кандидатом в президенты Украины

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Владимир Зеленский

Делегаты внеочередного съезда политической партии «Слуга народа» единогласно проголосовали за выдвижении шоумена, художественного руководителя студии «Квартал 95» Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

Съезд партии прошёл в «неформальной обстановке», информирует Nation News. Всех делегатов и гостей угощали пиццей, соком и бургерами. Как сообщает издание ГОРДОН, руководитель партии Иван Баканов уполномочен на подачу всех необходимых документов в ЦИК.

Ранее News.ru писал, что украинский комик Владимир Зеленский, который заявил о своём намерении возглавить Незалежную, намерен выйти из числа владельцев кипрской компании, имеющей бизнес в России. Ранее журналисты выяснили, что три компании в России принадлежат кипрской Green Family LTD, а она, в свою очередь, является соучредителем студии «Квартал 95». Шоумен указан как один из бенефициаров европейской компании.